「NU-Rail2026」で特別講演する曽根東大名誉教授（筆者撮影）最近の鉄道業界で少々気になるのがトラブルの多発傾向だ。鉄道界のご意見番、東京大学の曽根悟名誉教授が2026年２月21日、東京・お茶の水の日本大学駿河台キャンパスで開かれた鉄道技術シンポジウム「NU-Rail2026」で特別講演。「鉄道運行劣化防止に向けての変革提案」と題し、国の運輸安全委員会の機能強化や日本では実質不可能な複線区間での輸送障害時の単線双方向運