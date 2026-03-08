バイエルンは7日、キャプテンの元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが左ふくらはぎに軽度の肉離れを負ったと発表した。クラブは当面の間、試合を欠場することになると伝えている。ドイツ『ビルト』によると、回復状況にもよるが、約2週間の離脱が予想されるという。この期間には、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦および第2戦のアタランタ戦、ブンデスリーガ第26節のレバークーゼン戦が含まれてい