【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節】(プラスタ)八戸 1-1(PK2-4)横浜FC<得点者>[八]オウンゴール(3分)[横]アダイウトン(82分)<警告>[八]鵜木郁哉(71分)、澤上竜二(79分)[横]小倉陽太(59分)、岩武克弥(90分+2)主審:堀善仁