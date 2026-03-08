リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第5節】(JFEス)岡山 1-0(前半0-0)京都<得点者>[岡]松本昌也(84分)<警告>[岡]山根永遠(45分+1)[京]平岡大陽(90分)主審:高崎航地└岡山が後半ルカオ投入でゴリゴリ攻勢…松本昌也のゴールで今季初白星! 18歳MF尹星俊3戦連続スタメンの京都は初黒星