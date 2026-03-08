[3.8 J1百年構想WEST第5節 岡山 1-0 京都 JFEス]J1百年構想リーグWESTは8日に第5節を行った。ファジアーノ岡山と京都サンガF.C.の対戦は、岡山が1-0で勝利した。岡山は前節・名古屋グランパス戦でPK戦という形で今季初勝利。しかし、いまだに90分間での白星はない。第2節で退場していた法政大MF小倉幸成がベンチに入り、3試合ぶりにメンバー入りした。京都は2勝とPK戦で1勝1敗と無敗。18歳MF尹星俊が3試合連続でスタメン入りし