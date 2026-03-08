[3.8 J1百年構想リーグ WEST第5節](パナスタ)※15:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流MF 11 イッサム・ジェバリMF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志FW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 19 池谷銀姿郎DF 21 初瀬亮MF 10 倉田秋MF 13 安部柊斗MF 38 名和田我空FW 6 満田誠FW 42 南野遥海FW 97 ウェルトン