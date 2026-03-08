[故障者情報]松本山雅FCは8日、GK富澤雅也が松本市内の病院で検査を受け、チームドクターによって右大腿四頭筋損傷と診断されたことを発表した。全治については明かされていない。富澤は2月28日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第4節・ヴァンフォーレ甲府戦でスタメン起用されたが、ハーフタイムに途中交代していた。V・ファーレン長崎から今季加入し、甲府戦まで開幕4試合連続で先発出場。3月7日の第5節・北海道コンサドーレ札幌