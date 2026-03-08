新潟を代表するイベントのひとつ「にいがた酒の陣」が開かれました。 今年で１９回目を迎えた「にいがた酒の陣」は県内８２の酒蔵が出展し、 約５００種類の日本酒が提供されました。 今年は、7日、8日の２日間行われ、今年から抽選制となり販売されたチケット２万枚が完売しました。 訪れた人は日本酒を飲み比べ、味を楽しんでいました。 ■北海道から 「基本的にはさっぱりしたのが多い。飲みやすいさらっとしたのが