◇プロ野球オープン戦巨人3−2阪神(8日、甲子園)巨人は阪神に逆転勝利。打線では泉口友汰選手が好調をキープしています。先発の田中将大投手は初回に先頭打者を四球で歩かせますが、後続を打ち取り無失点スタート。2回は二塁打でピンチを背負いますが、得点を与えず。3回無失点の内容をみせます。4回からは赤星優志投手がマウンドへ。連打でノーアウト1、3塁のピンチを背負うと、内野ゴロの間に1点を失いました。それでも打線が