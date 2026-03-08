ここまで1次ラウンドのプールCで2連勝としている侍ジャパン。2試合で21得点をあげている打線は、大谷翔平選手らメジャーリーガーが絶好調です。2試合とも1番・指名打者で出場している大谷選手は、6日のチャイニーズ・タイペイ戦で先制の満塁ホームランを放つと、打順が1巡しライト前にタイムリーヒット放つなど、4打数3安打5打点の活躍。7日の韓国戦でも3回に同点弾を放つなど、2打数2安打1打点とし、2試合を終えて8打席で7出塁、6