◇オープン戦阪神2―3巨人（2026年3月8日甲子園）阪神は8日、巨人とオープン戦を行い2-3で敗れた。スタンドには昨年の4万1839人を上回るオープン戦の主催試合での球団最多を更新する4万1888人が詰めかけた開幕カードの前哨戦。先発した伊原は4回4安打無失点の好投で初の開幕ローテーション入りへアピールに成功した。チームは黒星を喫したものの、相手打線の新戦力・ダルベックを無安打に抑えるなど収穫も十分。野手で