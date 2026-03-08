「オープン戦、日本ハム−ロッテ」（８日、エスコンフィールド）６年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手が先発し、三回途中４安打２失点で降板した。初回から直球、変化球ともに制球が定まらず。二回は２四球と安打で無死満塁とされ、佐藤の右犠飛で先制を許した。三回も先頭の四球から連打を浴びて失点。その後さらに四球を与え、２死満塁となったところで球数が５９球となり、交代を告げられた。「球数をしっかり