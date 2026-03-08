大手生命保険会社の防災に関する調査で、家庭の防災対策費が前の年から4割以上減少し過去最大の下げ幅となりました。【映像】地震被害を受けた青森の様子住友生命が家庭での防災対策や意識を調査したところ、7割以上、72.7％が最も備えが必要だと思う災害に「地震」を挙げました。去年12月の青森県東方沖地震で被害を受けた「北海道」や「東北」は、前の年から大きく増加しました。一方で、年間の防災対策費は9545円と、「南