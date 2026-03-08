1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、台湾と韓国が対戦。延長戦に突入する死闘となったが、手負いの台湾主将のプレーにファンの感動が止まらなかった。4-4の死闘で試合は延長戦へ。無死二塁から始まるタイブレーク。10回、台湾が代走に送ったのは陳傑憲主将だった。5日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人差し指を骨折。左手にプロテクターを