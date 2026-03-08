1次ラウンド・プールC韓国―台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームの1次ラウンド・Cプールで韓国が台湾に延長10回タイブレークの末に4-5で敗れた。対戦成績を1勝2敗とし、1次ラウンド突破が大ピンチとなった。逆転が相次ぐ大接戦を落とした。この結果、台湾と韓国に勝って2勝0敗としている侍ジャパンは夜の豪州戦を待たず、1次ラウンド突破が決定した。試合後の会見で韓国のリュ・ジヒョン監督は無念