◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）阪神が“開幕前哨戦”で逆転負けを喫した。０―０の４回。中川＆大山の連打などで１死一、三塁をつくり、小幡の遊ゴロ併殺崩れの間に三塁走者の中川が生還。８回に育成・嶋村が右翼席へ豪快なソロ本塁打を放った。先発の伊原は、４回４安打無失点と好投。毎回安打を許したが、最速１４５キロの直球を軸に巨人打線を押し込んだ。しかし、５回に登板した２番手の木下が２点を奪わ