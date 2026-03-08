◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）新十両の福崎改め藤天晴（ふじてんせい、藤島）が白星発進。十両・風賢央（押尾川）をはたきこんだ。「初めて藤天晴としこ名を呼んでもらって力になった」と喜んだ。だが「内容はもっと前に出る相撲をとらないといけない」と反省した。締め込みは師匠の藤島親方（元大関・武双山）が現役時代につけていたシルバーに近い色。「全く同じではないけれど師匠の締め込みを見本に