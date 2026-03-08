◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が３―１の８回から４番手で登板し１回２安打１失点。１死無走者から、９番・嶋村にプロ初被弾となる右翼席へのソロアーチを浴びた。フルカウントから投じた内角１３８キロのカットボールだった。本塁打を許した直後は泉口、門脇、浦田ら内野陣がすぐにルーキーのもとに歩み寄って声かけ。最後は１死一塁から途中出場の谷端を投ゴロ併