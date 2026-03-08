◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）第６回ＷＢＣの１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組の日本代表「侍ジャパン」が８日、今大会一番乗りで、６大会連続の８強進出を決めた。デーゲームで台湾が韓国を劇的な逆転勝ちで破り、ナイターのオーストラリア戦を待たずに日本のＣ組２位以内が確定した。ＷＢＣへの関心の高さを示すように台湾―韓国戦の試合中にはＸ（旧ツイッター）のトレンドには「台湾ｖｓ韓