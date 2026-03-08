◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）韓国が台湾にタイブレークの激闘の末に敗れ、２連敗で１勝２敗となった。試合後、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が会見した。指揮官は「必ず勝たないといけない試合だったが、このような結果になってしまった」と落胆しつつも、「まだ突破のチャンスは残っている。明日の試合に準備したい」と顔を上げた。韓国は、３回にジャン