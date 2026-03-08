◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人の佐々木俊輔外野手が実戦６試合連続ヒットをマークした。５回に代走で途中出場し、中堅に入った。８回先頭で迎えた第１打席で阪神の３番手・早川の外角１３７キロツーシームを流し打ち、左前へ運んだ。７日のオリックス戦（京セラドーム）でマルチ安打をマークし、「自分は結果を出さないと出られない立場ですし、そういった中で周りも好プレーだったりというのも出ているのでね