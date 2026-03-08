ランパード監督が坂元達裕を評価イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間3月7日、敵地アシュトン・ゲートでブリストル・シティと対戦し、2-0で勝利した。コベントリーのMF坂元達裕はヘディングで先制ゴールを決め、チームの5連勝に大きく貢献。チームを率いるフランク・ランパード監督も「本当に満足している」と坂元を評価した。右サイドで先発した坂元は前半37分、近距離からヘディングシュートを