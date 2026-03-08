◇第6回WBC1次ラウンドB組米国9─1英国（2026年3月7日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は7日（日本時間8日）、1次ラウンドB組のイギリス戦に快勝。2連勝と好スタートを切った。先発した2年連続サイ・ヤング賞左腕のスクバルが立ち上がり、イートンに先頭打者アーチを浴びたが、動じることなく後続を3人で打ち取るなど3回1失点と仕事を果たした。1点を