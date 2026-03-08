ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が8日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ペアに転向したきっかけを明かした。ミラノ・コルティナ冬季五輪ではペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など