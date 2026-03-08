女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同2回戦が行われ、前回王者の玖麗さやかは稲葉ともかに12分44秒、ファルコンアローから片エビ固めで勝利。準々決勝進出を果たした。玖麗はともかの必要以上の足攻撃に苦戦。アキレス腱固めに苦しむが、10分すぎ、ときめきスピアーに、裸絞めで反撃するも足に力が入らず、あと1歩で決まらない。最後は渾身の力でともかを持ち上げてカ