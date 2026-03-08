◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務め、阪神の8回の守備に厳しい注文をつけた。無死一、二塁で4番・ダルベックが大きな中飛。近本に代わって、守備に入っていた岡城が、タッチアップを狙った二塁走者に対して、三塁に直接送球したが、アウトにはできずに、一塁走者の進塁も許した。「これはあかんよ。外野はアウトに出来ると思って投げ