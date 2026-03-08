女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同2回戦が行われ、女子大生ファイターの妃南はHATE軍の18歳・稲葉あずさと対戦。妃南は稲葉の投げっぱなしジャーマンや膝十字固めで追い込まれたものの12分51秒、変形ジャックハマーからマッドスプラッシュで稲葉を下し初の8強入りを果たした。勝利した妃南は「稲葉あずさ、試合前からね、私のことを“ガリ勉くそばばあ”とか言って