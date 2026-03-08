◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神は8日、巨人とオープン戦を行った。育成の嶋村麟士朗捕手（22）が8回にプロ初ホームランを記録。支配下登録へアピールがとまらなない。嶋村は8回1死で迎えた第3打席に巨人・田和のカットボールを捉えて右翼スタンドに飛び込むソロを放った。甲子園ではもちろん、1軍でのオープン戦で“プロ初本塁打”を記録。6日のソフトバンク戦でも3安打をマークするなど、支配下登録