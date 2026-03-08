高市早苗首相は8日の「国際女性デー」に合わせ、官邸のホームページにメッセージを発表した。「女性のさらなる活躍の場を広げていくことで、日本は力強く成長するはずだ」と強調。高市内閣として女性特有の健康課題解決のための支援を強化すると表明した。女性がいかなるライフステージでも、希望に応じて働くことができる環境づくりが必要だと指摘した。「性差に由来した健康問題への対応を加速させる」とした上で、診療拠点