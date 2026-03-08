ヤクルトは1―1の八回に長岡の右越え3ランで勝ち越した。先発の高梨は制球が乱れながらも、4回を無得点に抑えた。西武の先発菅井は緩急が効いた投球で4回無失点。安打を許さず、3奪三振の好内容で先発枠入りへ前進した。