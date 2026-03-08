2021年12月に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんのXが8日に更新。YouTubeチャンネルを更新したことを告知した。同アカウントでは「『さやの日』YouTube公式channelに動画をアップいたしました。神田沙也加Alice in冷凍庫」とコメント。YouTubeチャンネルでは、神田さんのボカロカバーアルバム第2弾「MUSICALOID #38 Act.2」収録曲、「Alice in冷凍庫」がアップされている。この投稿にファンからは「さーやが届けてくれた歌声