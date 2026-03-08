さすがはサッカー王国ブラジルである。現在、野球世界一を決めるWBCが開催中。プールCで大谷翔平らを擁する侍ジャパンが勝利を重ねるなか、プールBではアメリカが前評判通りの強さを発揮している。ブラジルはそのプールBにおいて、開幕２連敗を喫してしまった。ただ、24歳の外野手カルバーリョは、試合前と思われる隙間時間に足技で魅せた。サッカーボールより数段小さい野球ボールで、華麗なリフティングを披露したのだ。&#