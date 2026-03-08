俳優の鈴木福さんは3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。“10年前の俺”と現在の姿を投稿しました。【写真】鈴木福、10年前と現在の姿！「どっちの福くんも大好きです！」鈴木さんは「僕が大切にしたいこととして、過去の自分、小さかった頃の僕に誇れる自分であり続けるということがあります」とつづり、自身の10年前の姿と現在の姿の2枚の写真を投稿しています。過去と現在の鈴木さんとの共通点は、トレーディングカードゲーム