お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラとの破局について語った。番組MCの明石家さんまは、定位置につくなり「伊藤！」と呼びかけ、2人の破局に興味津々の様子。「去年か、別れたのは」と聞くと、伊藤は「去年の8月、9月ぐらいですね」と答えた。伊藤は破局直前の時期を回想し、「飲みに行ってて家にあまり帰