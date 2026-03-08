◇オープン戦日本ハム―ロッテ（2026年3月8日エスコンF）6年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手が8日、本拠地エスコンフィールドで移籍後初登板を果たした。ロッテ戦に先発し、2回2/3を4安打2失点。予定の59球で降板し「球数はしっかり投げられたと思いますけど、内容もそうですけど修正するところがたくさん出たかなと思います」と、冷静に振り返った。2軍練習試合となる先月26日の韓国・ハンファ戦（名護）以