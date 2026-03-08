横山典弘騎手日本中央競馬会（JRA）の横山典弘騎手（58）が8日、中山第9レースでマイユニバースに騎乗して1着となり、今年4勝目を挙げてJRA通算3千勝（地方、海外除く）を達成した。2007年に到達した武豊騎手に続き、史上2人目。横山典騎手は1986年にデビューし、同年4月に初勝利。2005年は年間134勝を挙げた。G1レースでは24年にダノンデサイルに騎乗して日本ダービー3度目の優勝を56歳の最年長記録で飾った。天皇賞も春、秋