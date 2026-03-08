20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。プールCは8日昼に1勝1敗の韓国と1勝2敗のチャイニーズ・タイペイが対戦。上位2位以内に入るため生き残りをかけた戦いは大接戦となります。先制したのはチャイニーズ・タイペイ。2回に4番チャン・ユーチェン選手がソロホームラン。しかし韓国も5回、ダブルプレーの間に同点の