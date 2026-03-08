延長タイブレークにスクイズで決勝点奪う■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、第1試合でチャイニーズ・タイペイが延長タイブレークの末5-4で韓国に勝利した。2勝2敗で1次ラウンド全試合を終え、準々決勝進出への望みをつないだ。2回、相手先発のリュ・ヒョンジンから4番ジャン・ユーチェンが左翼席にソロを叩き込んで先制。5回