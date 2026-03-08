前日の侍ジャパン戦に6-8敗戦…9日は豪州戦■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国-チャイニーズ・タイペイ戦が行われた。逆転に次ぐ逆転の好ゲーム。8回には韓国がリードしていたが、その後逆転を許し、延長戦の末に4-5で敗れた。痛すぎる連敗となり、グループリーグ突破は厳しくなった。韓国代表は主砲キム・ドヨンの