「年収６００万円以上」が婚活市場で男性に求める条件と言われるように、経済力の高さは男性の魅力と考えられがち。しかし、年収が低くてもほかに魅力がある男性は当然モテるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「自分より年収が低い彼氏に対し『この人と付き合って本当に良かった』と思う理由」をご紹介します。【１】自分のことを、素直に尊敬してくれる「張り合ってこない男性といるの