◆オープン戦日本ハム―ロッテ（８日・エスコン）日本ハムの有原航平投手（３３）が、古巣復帰後初のエスコンのマウンドで先発した。２回２／３を投げて４安打５四球２失点。最速は１４５キロだった。５９球を投じたところでマウンドを降りた。「いろいろな球種を投げたいと思っていたので、でもコントロールできていない部分もあった。（捕手の清水）優心には悪いことをしたなという気持ちです。次は修正して状態を上げていけ