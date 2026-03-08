竹を握るシンシン。（１月６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月8日】中国四川省雅安（があん）市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、竹を握るパンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が撮影された。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母親で、2024年に中国に返還された。