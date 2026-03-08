◇オープン戦オリックス―ソフトバンク（2026年3月8日京セラドーム）オリックスの2番手で登板した寺西が開幕ローテーション入りをアピールした。4回から4イニングを投げ被安打2の1失点。6回無死二、三塁から内野ゴロの間に失点したが、4連続を含む7三振を奪い、うち6つは切れのあるフォークでバットの空を切らせた。2日の侍ジャパン強化試合に先発し、2回を投げ近藤、村上、佐藤輝から三振を奪うなど打者6人の“完全ピッ