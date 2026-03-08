◇第6回WBC1次ラウンドA組プエルトリコ4×─3パナマ（2026年3月7日サンフアン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているプエルトリコは7日（日本時間8日）、1次ラウンドA組でパナマと対戦。延長戦の末、劇的なサヨナラ勝利を飾り2連勝で準々決勝進出に前進した。打線が相手投手陣を攻略できず1─2で9回を迎えたが、パナマ5番手の巨人・バルドナードを捉え、2死満塁の好機をつくると、カストロが