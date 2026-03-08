藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑む第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局は8日午前9時、永瀬の先手で1日目が始まった。戦型は相掛かりへ進み、午後3時までに36手進んだ。ここまで藤井の1勝3敗で迎え、19度目の2日制タイトル戦で初のカド番となった。7日の対局場検分後、「内容が良くないことが結果に出ている。精神的に良好と言えないところが正直ある」と語