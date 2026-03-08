8日午後3時6分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は有明海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、大川市、みやま市、それに大木町、佐賀県の佐賀市と小城市、それに太良町