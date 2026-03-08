7日、対イラン作戦で死亡した米兵の遺体に向けて敬礼するトランプ大統領＝米デラウェア州ドーバー（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは7日、米国とイスラエルが、イランが保管している高濃縮ウランを確保するため、特殊部隊をイラン国内に投入することを協議していると報じた。時期は「戦争の後半の段階」で、イランの軍事的脅威が取り除かれたとの確信を得られてからだとした。イランの主要石