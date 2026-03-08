イラン情勢悪化による邦人退避に対応できるよう、航空自衛隊のKC767空中給油輸送機1機が日本時間の8日午後1時40分ごろ、インド洋の島国モルディブに到着した。イラン周辺国の滞在邦人のうち希望者を輸送するチャーター機が運航できない不測の事態に備え待機する。輸送機は8日未明、愛知県の空自小牧基地から出発した。基地では午前2時20分ごろ、迷彩服を着た隊員ら約30人が隊列を組んで輸送機に乗り込んだ。見送る関係者に手を