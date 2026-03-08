コアラジェイピー株式会社（東京都渋谷区）は、このほど「住環境と睡眠・休息」に関する実態調査の結果を発表しました。それによると、ワンルーム居住者の約3人に1人が「気持ちのオン・オフを切り替えにくい」と回答したことがわかりました。では、気持ちを切り替えられない理由はどのようなことなのでしょうか。【調査結果を見る】気持ちの切り替えが難しい理由TOP3調査は、全国の20〜50代の男女400人を対象として、2026年1月にイ