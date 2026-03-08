＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。連覇を狙う竹田麗央が前半を1バーディ・1ボギーで回り、首位と2打差のトータル8アンダー・3位タイでハーフターンしている。〈連続写真〉体重移動に変化あり！竹田麗央の新スイング米ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・11位タイ。古江彩佳はトータル2アンダー・14位タイ、笹